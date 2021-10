PM procura bicicleta furtada no bairro Alvorada

Na noite de ontem (25), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Avenida Amazonas, bairro Alvorada, local em que registrou um furto.

A vítima relatou que havia deixado sua bicicleta marca Houston, vermelha com preto, aro 29 e 29 marchas no estacionamento do estabelecimento que havia entrado.

Após sair, percebeu que a bicicleta havia sido furtada. Foi possível verificar pelas câmeras de vídeo do local quando um indivíduo alto, trajando calça jeans, boné preto e blusa de frio de cor cinza foi até o estacionamento e furtou a bicicleta. Rastreamentos seguem no intuito de localizar a bicicleta bem como o autor do furto.