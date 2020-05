PM procura caminhão furtado em Araxá

Nesta terça-feira (19), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Bom Jesus em Araxá, local em que registrou um furto.

A vítima relatou que no dia anterior, por volta das 18h, estacionou seu caminhão basculante Mercedes Benz 1113, azul, placa GPA-5104 no interior de um depósito. Na manhã do dia seguinte, ao retornar para o depósito, deparou com o portão danificado e constatou que o caminhão havia sido furtado.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar o veículo furtado e prender os possíveis autores.