Na noite de ontem (9), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Pão de Açúcar, local em que registrou o furto de uma moto.

A vítima disse que havia estacionado sua motocicleta Yamaha YBR (vermelha), placa GWY-6646, em frente à sua residência com a chave na ignição. Ela entrou no imóvel para buscar uma blusa de frio, porém ao retornar, constatou que alguém havia furtado o veículo. Rastreamentos da PM seguem no intuito de localizar o veículo furtado.