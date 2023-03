PM realiza prisão de suspeitos por roubo e tráfico de drogas

Nesta quinta-feira (16), equipes policiais foram acionadas a comparecer na rua Astolfo Lemos, no bairro Urciano Lemos, local em que registraram uma ocorrência de roubo e tráfico de drogas.

A vítima (16 anos), relatou aos militares que estava em frente a uma residência aguardando a sua mãe. Neste momento passou um suspeito e perguntou as horas, mas logo na sequência anunciou um assalto. Ele estava com uma faca e puxou o celular da mão da vítima. Em seguida ele fugiu do local.

A Polícia Militar em levantamentos, localizou e abordou o suspeito. Após buscas pessoais foi localizada uma pedra de crack grande com o autor. Em conversa com o suspeito, ele assumiu a autoria do roubo. Ele também relatou que trocou o aparelho celular pela pedra de crack com um traficante que estava em sua companhia.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores. Eles foram encaminhados ao delegado de plantão.