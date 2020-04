PM recupera motocicletas furtadas em Araxá

Na madrugada de sábado (12), a Polícia Militar recuperou duas motocicletas furtadas em Araxá. Por volta de 1h, a PM foi solicitada por um indivíduo, o qual relatou que estava caminhando pela rua Pará, bairro Leblon, momento em que localizou sua motocicleta XTZ. A moto havia sido furtada no dia 10 de abril, no bairro Novo Horizonte. Diante do exposto, a motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio credenciado pelo Detran.

Já por volta das 4h, durante operação policial no bairro São Geraldo, a Polícia Militar deparou com o autor na condução de uma motocicleta de cor preta, sem faróis e sem equipamentos obrigatórios, em frente a uma residência na Rua Piauí.

Ao avistar a presença da viatura policial e perceber que seria abordado, o autor empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco sua vida e a de terceiros, porém logo foi abordado. Ao verificar a procedência da motocicleta através do número do chassi foi constatado que havia queixa de furto ocorrido em 08/04/2020. Diante ao exposto, a motocicleta também foi removida e o autor preso.