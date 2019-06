Na noite de ontem (10), a Polícia Militar foi acionada e compareceu no bairro Abolição, local em que foi registrado o furto de um veículo.

O proprietário do carro disse que havia deixado seu Fiat/Uno estacionado em via pública, por volta das 17h. Ao retornar, por volta das 21h, constatou que o veículo não estava no local.

De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos, vindo a localizar o veículo próximo ao Residencial Espanha, no meio do mato. Diante do exposto, o veículo foi removido.