PM recupera veículo furtado em Araxá

Na noite de ontem (31), durante patrulhamento na área central, a Polícia Militar percebeu duas pessoas em um carro em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da PM, os autores fugiram em alta velocidade.

Eles estavam em uma Parati vermelha, placa GRX-4619. Em ato contínuo, as viaturas iniciaram perseguição ao carro, o qual foi abordado na av. Prefeito Aracely de Paula. Os abordados foram identificados como R.H.M. (22 anos) e um adolescente de 16 anos de idade, o qual estava na direção da Parati.

Questionados sobre a propriedade do referido veículo, ambos os autores passaram informações duvidosas, não provando a procedência do carro. Segundo a PM, o veículo estava sem chave, ligado por meio de ligação direta, com indícios de furto.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos pela suspeita de crime de furto. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.