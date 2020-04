PM recupera veículo roubado e prende autor do crime

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado e prendeu o autor do crime, nesta quarta-feira (22). Os policiais estavam fazendo rastreamentos no bairro Jardim das Oliveiras com as informações sobre um táxi que havia sido roubado em Araxá.

Em determinado momento, a equipe da PM percebeu o veículo e passou a acompanhar o autor. Ao perceber a aproximação da viatura, o bandido empreendeu fuga pelas ruas do bairro em alta velocidade. Ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle direcional do veículo e bateu em uma árvore. Imediatamente o autor (33 anos) foi abordado e preso.

O veículo foi recuperado e a faca utilizada no roubo foi apreendida.