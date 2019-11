PM registra assalto em posto de combustível no bairro Alvorada

Na noite de ontem (4), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um posto de combustíveis localizado na rua Uberaba, bairro Alvorada, local em que registrou um roubo.

O funcionário relatou que estava fazendo a retirada do dinheiro do caixa quando o criminoso chegou. O autor estava com uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ele roubou o dinheiro que estava sobre a mesa do caixa e fugiu correndo pela rua Uberaba sentido avenida João Paulo II.

A Polícia Militar realiza rastreamentos no intuito de localizar o autor do roubo.