Na tarde de ontem (31), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Jardim Primavera, local em que registrou uma ocorrência de furto.

O solicitante relatou que ao chegar do trabalho, percebeu que uma pessoa não identificada havia entrado no quintal de sua residência e levado uma bicicleta mountain bike aro 29, marca Sense, cor preta com detalhes em amarelo e azul.

Rastreamentos estão sendo realizados no intuito de localizar a bicicleta furtada e possíveis autores do fato.