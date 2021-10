PM registra furto de bicicleta no bairro São Geraldo

A Polícia Militar foi acionada para verificar sobre uma ocorrência de furto nesta quinta-feira (28). A vítima estava na rua Pernambuco, bairro São Geraldo, local em que percebeu o furto da sua bicicleta Houston, de cor preta, com adesivos na cor laranja.

As câmeras da casa vizinha teriam capturado a imagem do autor. No local, após verificação das imagens, foi visualizado e identificado o autor, sendo este já conhecido nos meios policiais por práticas de crimes.

Foram iniciados rastreamentos e a guarnição deparou com autor no início da rua Pará, em frente à uma lanchonete. Ao perceber que seria abordado, o autor evadiu pulando o muro de uma empresa e depois entrou em um matagal que fica aos fundos, não sendo possível no momento sua localização.

Em contato com a vítima, essa relatou que o autor abriu o portão e chamou pelo seu nome, certamente para saber se havia alguém na casa. Todavia, não respondeu por não saber de quem se tratava e ao sair para verificar, percebeu que sua bicicleta fora furtada. A PM segue os rastreamentos para localizar o autor.