PM registra furto de motocicleta no bairro Jardins das Oliveiras

Na noite de ontem (9), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Jardim das Oliveiras, local em que registrou o furto de uma motocicleta.

A vítima relatou que havia estacionado sua moto Honda/CBX 250 Twister, placa DNF2928, em frente à residência de sua namorada por volta das 18 horas. Mas ao sair percebeu que a moto havia sido furtada.

Segundo a vítima, havia uma gravura do incrível Hulk no tanque da moto. Rastreamentos estão sendo realizados no intuito de localizar a moto bem como os autores do fato.