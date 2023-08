PM registra tentativa de homicídio no Santa Rita II

Na madrugada de sábado (27), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Santa Rita II. O caso ocorreu em uma Casa de Shows na avenida Pedro de Paula Lemos.

No local, a vítima de 26 anos relatou que estava na companhia de sua namorada de 31 anos. Quando estavam indo embora, já do lado de fora, foi surpreendido pelo amásio da mesma. O homem estava exaltado. Com um canivete, desferiu cinco golpes causando perfurações no antebraço direito, no peito e nas costas da vítima. Em seguida, o autor entrou em um veículo e tentou atropelar sua companheira. Logo na sequência ele conseguiu fugir.

A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento médico e ficou sob observação. A guarnição iniciou os rastreamentos no intuito de localizar e prender o autor, mas sem êxito até o momento.