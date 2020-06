PM registra três golpes pela internet em 24h e alerta a população sobre os cuidados

A Polícia Militar registrou três ocorrências de golpes pela internet, nesta segunda-feira (8), em Araxá. O 37º Batalhão orienta a população para redobrar os cuidados nas transações e compras pela internet.

O primeiro caso foi relacionado a uma compra de celular. O anúncio estava em uma página no Instagram que gerou um link para efetuar a compra por meio do Whatsapp.

A vítima repassou seus documentos e realizou um depósito bancário no valor do produto. Segundo a página, o produto seria enviado em quatro dias úteis. Porém, ao perceber que o produto não chegaria, a vítima tentou entrar em contato com a suposta loja online, contudo sem sucesso. Só então percebeu tratar-se de um golpe.

No segundo caso, a vítima procurou a Polícia Militar relatando que entrou em um site de leilão de veículos no dia 02 de junho. Logo em seguida realizou a transação.

Os supostos responsáveis pelo leilão pediram três dias para entregar o veículo e solicitaram o depósito de determinado valor em dinheiro. A vítima realizou o depósito, porém, no dia seguinte não conseguiu mais contato algum com os leiloeiros. Desconfiada, a vítima solicitou o bloqueio da transferência bancária e constatou que de fato se tratava de um golpe.

Já no último caso, a vítima relatou que efetuou um empréstimo por meio do site de uma financeira. Entretanto, os golpistas exigiram que o solicitante depositasse certa quantia em dinheiro para liberar o empréstimo.

Somente depois de efetuado o depósito, a vítima percebeu que se tratava de um golpe, pois não recebeu o empréstimo que havia solicitado.

A Polícia Militar repassa dicas e alerta a população para que não sejam vítimas de golpes:

– Evite realizar compras em sites desconhecidos ou através de redes sociais. Os golpistas oferecem ofertas tentadoras para atrair as vítimas.

– Evite realizar empréstimos ou financiamentos em sites. Procure uma agência bancária ou uma financeira de confiança em sua cidade.

– Agências bancárias não enviam funcionários em sua residência para buscar ou trocar cartões de crédito/débito. Jamais entregue seu cartão e senha a desconhecidos.

– Recebeu uma ligação ou mensagem informando que seu cartão foi clonado? Compareça PESSOALMENTE em sua agência bancária para averiguar a situação.

– Você jamais deverá realizar qualquer tipo de depósito para que seja liberado um empréstimo. Esta não é uma prática das agências. Desconfie se solicitarem depósitos antecipados.

– Vai comprar um carro? Certifique-se primeiro da existência do veículo, se está com a documentação em dia, se não possui débitos ou, ainda, se não tem alguma restrição judicial (a Justiça pode determinar, por exemplo, que certos bens não podem ser vendidos). Se possível, negocie pessoalmente com o vendedor e jamais realize qualquer tipo de pagamento antecipadamente.

– Desconfie sempre que um conhecido solicitar dinheiro emprestado através de redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc). Antes de realizar qualquer transferência ou depósito, ligue para o solicitante e confirme a veracidade da solicitação. Golpistas podem clonar estas redes sociais e aplicar golpes em seus contatos.