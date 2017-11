Polícia Civil apresenta balanço de atendimentos do Detran

Transcorridos dois anos que assumiu o Detran, em Araxá, o Delegado de Polícia Renato de Alcino Vieira, apresenta as ações realizadas e os resultados alcançados durante a sua gestão.

Em dezembro de 2015, foi realizado levantamento que identificou que apenas 1,2% dos requerimentos que davam entrada diretamente pelo proprietário do veículo. No projeto Todos por Um Trânsito Melhor, que passará a chamar Trânsito do Bem, a meta para dezembro de 2018 era de 15%. Antes do prazo estipulado, o número de atendimento diretos chegou a 31%, um aumento de 2.583% das pessoas que procuram o Detran diretamente.

O Delegado registra que a celebração de parcerias com o Conselho Comunitário de Segurança, empresas e sociedade civil organizada possibilitou que o órgão aumentasse o número de colaboradores e estagiários, o que refletiu diretamente na melhoria do atendimento e no aumento do número de pessoas que procuram os serviços diretamente no órgão.

Outro fator de positivo foi a redução no tempo de espera, entre o pedido e a realização de vistoria, que passou a ser de cinco dias úteis. Em dezembro de 2015 a espera era de dezoito dias e chegou a trinta dias em janeiro de 2017. Isso reflete nas negociações de veículos, liberação de financiamentos, melhorando questões comerciais e dando celeridade ao comprador, que deseja que veículo seja registrado em seu nome o quanto antes.

O Delegado espera poder reduzir este prazo ainda mais e assegura que a redução no tempo de espera foi possível através das parcerias estabelecidas. Acredita que através da designação de outros servidores para atuarem na vistoria, seja pela Polícia Civil ou por prefeituras conveniadas, será possível nova redução.

A nova sede

A falta de local coberto para realizar vistoria e as restrições de espaço no interior da antiga sede que funcionava ao lado da Delegacia Regional eram problemas que afetavam a prestação dos serviços de trânsito há vários anos.

Sensível ao problema, a Prefeitura Municipal, a partir de gestões do Delegado Regional, dr. Vitor Hugo, viabilizou o aluguel de novo espaço, possibilitando o atendimento em local adequado, onde as vistorias e emplacamentos são feitos em espaço coberto, com maior conforto para a população.

“A nova sede do Detran, no Shopping Boulevard Garden possibilitou a melhoria dos processos de trabalhos, tornou as ações mais fluídas, assegurou o atendimento humanizado do cidadão, o qual aguarda e é atendido sentado e em um ambiente climatizado”, explica o Delegado, que enfatiza também a melhoria para os funcionários que atuam no órgão.

Despachantes

Os despachantes documentalistas são importantes aos serviços fornecidos pelo Detran. “Pode acontecer da pessoa não dispor de tempo para levar o veículo até a vistoria, dar entrada e retirar documentos. Quando isso acontece, é necessário se valer desses profissionais. No entanto, o despachante é uma opção e não uma obrigação. O proprietário pode escolher em contratá-lo ou não e deve ter ciência dessa faculdade”, explica Alcino.

É importante também assegurar o profissionalismo ao contratar os serviços de um despachante. “Existem investigações em andamento e um foi afastado judicialmente. As investigações prosseguem para apurar eventual ilícitos que forem cometidos por qualquer prestador de serviço. Eles agem em nome do Estado, tem responsabilidade, dever, obrigação equiparável a dos servidores públicos, por isso, desvios não podem ser admitidos” conclui o Delegado.

Leilões

No segundo semestre de 2017, foram leiloados mais de 1100 veículos. Esse número é bastante superior ao veículos leiloados nos últimos cinco anos. Houve um aumento de 255%. Esses números foram alcançados pela parceria celebrada entre as empresas credenciadas e a diretoria do Detran-MG, que possibilitou a contratação e cessão de colaboradores para atuarem no órgão em Araxá.

O último leilão ocorreu no dia 10 de outubro. As liberações estavam previstas para começar em no próximo dia 13, porém o cronograma foi adiantado e mais de 100 veículos já foram liberados.

Importante lembrar que alguns veículos, cerca de 5% os que foram leiloados, possuem multas em outros estados e gravames (por exemplo, financiamento). A baixa desses encargos tem demorado mais do que o previsto. Contudo, isso não gera consequência ao arrematante, pois tem trinta dias de prazo para realizar a transferência depois da emissão de liberação.

A equipe do Detran está trabalhando para realizar mais um leilão de mais de 1000 veículos, possivelmente em março ou abril de 2018.

As investigações de crimes de trânsito

Enquanto Araxá comemora ser a cidade mais pacífica do estado em relação a homicídios, infelizmente não se aplica a pacifidade no que diz respeito aos crimes de trânsito. Segundo estastítiscas divulgadas pelo Detran, o número de vítimas fatais no trânsito superou 2016.

São frequentes as ocorrências de direção perigosa, condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, pessoas sem habilitação que se envolvem em acidentes, fugas do local de acidentes, dentre outras.

Em outubro foram iniciados trinta e sete procedimentos para apurar crimes de trânsito, entre inquéritos e termos circunstanciados.

Trânsito do Bem

O Detran e o Consep vão fazer a ampliação do projeto Todos por Um Trânsito Melhor, que passará a ser chamado Trânsito do Bem e somarão esforços para desenvolver outros eixos.

A partir de 2018, serão reforçadas as ações de atendimento e adotadas novas iniciativas.