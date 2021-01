Polícia Civil identifica autor que criou perfil falso do vice-prefeito Mauro Chaves para aplicar golpes

A Polícia Civil identificou, por meio da Operação Figura Pública, o autor que criou um perfil falso do vice-prefeito Mauro Chaves no WhatsApp para aliciar mulheres e oferecer empregos na prefeitura.

A denúncia partiu do próprio vice-prefeito e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (12). A polícia conseguiu identificar o celular e endereços utilizados no golpe.

Na casa do investigado, foi localizado mais de R$ 9mil em dinheiro, vários cheques no valor total aproximado de R$ 50 mil, 16 pendrives, o telefone celular usado no crime, várias CNHs supostamente falsas.

Há também suspeitas de que o investigado, de 42 anos, esteja vendendo CNHs falsas se passando por um sobrinho de um policial civil de Araxá.

O investigado foi ouvido com seu advogado e liberado. Os objetos e dinheiro foram apreendidos e serão periciados. As investigações continuam.