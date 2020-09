Polícia Civil inicia oitivas relacionadas ao desvio de verbas destinadas a assistência de idosos e deficientes

Com o encerramento da primeira fase da operação Malebolge, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trabalha com os desdobramentos da investigação envolvendo desvio de recursos públicos em Araxá.

Os policiais civis seguem investigando entidades do 3º setor, que nos levantamentos iniciais, teriam recebido notas fiscais fraudadas de uma das empresas investigadas na operação e desviado recursos que seriam destinados à assistência de idosos e pessoas com deficiências.

A PCMG iniciou as oitivas de pessoas ligadas à entidades: presidente e funcionários do quadro social. O objetivo é apurar informações relacionadas à utilização das notas fiscais para acobertar eventuais desvios de recursos de fundos do município.