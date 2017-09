Polícia Civil pede prisão de motorista que atropelou criança

No último sábado (16), por volta das 20h, uma criança de 10 anos foi atropelada enquanto atravessava a avenida Vereador João Sena (bairro São Pedro), na faixa de pedestre. O motorista do Ford/Fiesta desrespeitou o semáforo e após o atropelamento, fugiu sem prestar socorro à vítima. A criança sofreu lesões e foi levada à Santa Casa de Araxá.

Com auxilio do sistema de videomonitoramento foi possível identificar o veículo. Apesar do comunicado de venda dentro do Sistema do Detran, os policiais conseguiram descobrir que na realidade a atual proprietária reside em Araxá e havia declarado endereço falso em Goiás para, a princípio, abatimentos tributários.

Após oitivas, os policiais descobriram que o filho da proprietária, J.F.R.N. (22 anos), comerciante, era o condutor do veículo no momento do acidente. Em consulta ao sistema consta que o suspeito já foi preso por porte ilegal de arma em abril e está em liberdade provisória.

O Delegado Renato Alcino Vieira explica que o indivíduo que na direção de um veículo automotor, trafega em alta velocidade em uma das principais e mais movimentadas avenidas da cidade, desrespeita o semáforo e atinge uma criança, que estava sobre a faixa de pedestre, prevê o resultado morte e assume o risco de produzi-lo. Para o Delegado trata-se de clara situação de dolo eventual, e a morte da criança só não aconteceu por motivos alheios à vontade do motorista.

Diante da fuga do motorista, somado ao fato que desde o crime ele se encontra em local indeterminado, o delegado pediu a prisão temporária do suspeito.

Os policiais civis Giovanni Garcia, Ilton Santos e Nelson Tuzani foram os responsáveis pelo levantamento que resultou na identificação do autor do crime.