Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida há dois anos

A Polícia Civil de Araxá cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos de tentativa de homicídio em 2018, nas imediações do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Naquela ocasião, três indivíduos, agindo em conluio, desferiram golpes de faca contra a vítima, que, mesmo ferida, conseguiu buscar socorro. Os autores do crime fugiram no mesmo dia, sendo dois deles localizados e presos na data de hoje (13).

Segundo as investigações apontaram, a provável motivação para o crime seria uma dívida que a vítima mantinha com um dos autores relacionada ao tráfico de drogas.

As investigações prosseguem com vistas à localização do terceiro autor.