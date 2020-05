Polícia Civil prende homem acusado de estuprar duas enteadas menores

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (11), em Araxá, um homem de 34 anos suspeito de estupro contra suas duas enteadas, uma de 6 anos e outra de 12 anos.

De acordo com as investigações, os fatos ocorreram em 2019 e o autor ministrava remédios junto com água e outras bebidas oferecidas às menores no intuito de facilitar o delito que ocorria durante a noite. Elas apresentaram sonolência nas suas atividades e relataram atos libidinosos.

Participaram da prisão e das investigações a delegada Paula Lobo Rios Dib, e os investigadores Abna, Camila, Junia, Leandro, Caio e Henrique.