Polícia Civil prende integrante de quadrilha que furtou R$ 85 mil em empresa de Araxá

Equipe da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio prendeu, em Blumenau (SC), autores de um furto ocorrido em agosto passado em uma empresa de pisos e revestimentos de Araxá, onde foram subtraídos R$ 85 mil.

Após diversas diligências, a equipe identificou dois dos autores do crime. Foi constatado ainda que um deles residia Blumenau, onde foi preso o autor L.G.C. e apreensão de dois veículos, um deles utilizado no dia do furto e o outro possivelmente adquirido depois do crime.

A investigação constatou ainda que outros dois integrantes da quadrilha foram mortos em confronto com a polícia do Paraná em setembro passado.

