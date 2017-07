Polícia Civil prende suposto pai de santo por violação sexual em rituais

Foto: Ascom/PC

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de violação sexual mediante fraude e charlatanismo. Na manhã de hoje (13), o suspeito foi apresentado na Delegacia e qualificado como E.A. que se dizia pai de santo.

O delegado regional Vitor Hugo Heisler, juntamente com a delegada Paula Lobo Dib, foram os responsáveis pelo inquérito policial. A pena para E.A. pode chegar a 6 anos de reclusão.

As vítimas G. G. R. S. (14 anos) e R. C. C. A. (20 anos na época dos fatos), relataram que mantiveram conjunção carnal com o autor, o qual dizia que estava incorporado de uma entidade espiritual. Fato este que resultou na gravidez das duas vítimas.

As investigações apontam que o crime ocorreu em um ritual religioso e que as relações sexuais, iriam “ajudar a resolver problemas pessoais delas”. Ao ser preso, o investigado confirmou os fatos.