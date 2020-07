Polícia Civil prende suspeito de estuprar mulher com deficiência mental

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Orientação e Proteção à Família da 2° Delegacia Regional de Polícia Civil, realizou operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, em desfavor de E. F. (63 anos). O homem preso é acusado de estupro.

Os fatos ocorreram no dia 9 de junho deste ano, por volta das 6h, quando a vítima M.P. (39 anos), com deficiência mental, foi abordada pelo acusado na rua. Segundo as investigações, o autor agiu com grave ameaça e obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele em um terreno baldio.

A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro da Unimed, apresentando quadro de hemorragia vaginal e laceração no trato genital.

Realizada minuciosa investigação, o suspeito fora identificado, sendo requerida sua prisão temporária, que culminou na deflagração da presente operação.

Participaram da operação o delegado Regional, Vitor Hugo Heisler, a delegada Paula Lobo Rios Dib, o delegado Conrado Costa da Silva, juntamente com as equipes de investigadores e escrivães.