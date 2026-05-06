Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante um jovem de 19 anos suspeito de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5), no bairro Pão de Açucar. A ação foi conduzida pela Delegacia de Narcóticos e Homicídios, vinculada à 2ª Delegacia Regional do município.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Jéferson Leal da Silva, as investigações tiveram início no próprio dia da ocorrência e resultaram na abordagem de dois homens. No local, os investigadores flagraram o momento em que um suspeito comercializava entorpecentes para um usuário.

Durante a ação, foram apreendidas porções de crack e maconha, além de R$ 119 em dinheiro, quantia que, segundo a polícia, é proveniente da venda de drogas. Ainda conforme apurado, o usuário realizou o pagamento de duas pedras de crack por meio de transferência via PIX.

O suspeito de 19 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006, e encaminhado ao Presídio de Araxá. O outro homem, de 41 anos, foi identificado como usuário.

Ao todo, cinco pessoas foram ouvidas durante os levantamentos iniciais. O inquérito policial ainda está em andamento.

A operação contou com a participação do delegado regional Valter André Biscaro Salviano, além da equipe da Delegacia de Narcóticos e Homicídios, composta pelo escrivão Nelson Tuzani e pelos investigadores Júlio Cézar Emiliano de Almeida, Gustavo Barros Silva e Arthur Teixeira dos Santos.