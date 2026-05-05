Com mais de 130 casos de acidentes de trabalho em 2026, Cerest Araxá reforça ações de vigilância e prevenção

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional de Araxá está intensificando as ações voltadas à promoção, prevenção e vigilância da saúde do trabalhador no município e na região. As atividades ganharam reforço durante a campanha Abril Verde e seguem ampliadas em maio, mês do trabalhador, com foco na conscientização sobre segurança e prevenção de acidentes de trabalho.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, em 2026, até o dia 30 de abril, foram registrados 137 acidentes de trabalho no município, sendo dois com óbito. Também foram notificadas 25 ocorrências com exposição a material biológico e um caso de intoxicação exógena relacionada ao trabalho.

Em 2025, foram contabilizadas 640 notificações relacionadas à saúde do trabalhador, das quais 433 correspondem a acidentes de trabalho, incluindo três casos fatais. Os números reforçam a importância da notificação adequada para orientar ações de prevenção e promoção da segurança nos ambientes e processos de trabalho.

Ações intensificadas

Durante o Abril Verde, campanha nacional de conscientização sobre a importância da segurança e saúde no trabalho, o Cerest promoveu ações em empresas e realizou mobilização no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel. A iniciativa ampliou o alcance das orientações e reforçou a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

A unidade conta com equipe multidisciplinar e atua com foco no atendimento humanizado e integral aos trabalhadores. Entre as principais atividades estão:

* Consulta médica e assistência especializada para trabalhadores com suspeita de doenças ou agravos relacionados ao trabalho;

* Atendimento psicológico voltado à saúde mental relacionada ao trabalho, com atividades em grupo;

* Acolhimento pela equipe multidisciplinar conforme a demanda;

* Ações de prevenção e promoção da saúde, com palestras, treinamentos e capacitações em empresas;

* Visitas técnicas a sindicatos para fortalecimento de parcerias;

* Ações de conscientização com a população;

* Orientações sobre monitoramento e cuidados com a saúde no ambiente de trabalho.

O Cerest também oferece grupo de alongamento e orientação postural, aberto aos trabalhadores. Para participar, é necessário entrar em contato com a unidade e realizar agendamento prévio para avaliação. Os encontros acontecem às terças e quintas, às 7h e 16h, e às segundas, quartas e sextas, às 8h e 16h.

Sobre o Cerest

A atuação do Cerest segue as Normas Regulamentadoras (NRs) e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, com foco na melhoria das condições de trabalho e na redução de riscos. Além de Araxá, o órgão atende os municípios de Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapira.

O Cerest Araxá está localizado na Praça Governador Valadares, 463, Centro. O atendimento é das 7h às 17h.