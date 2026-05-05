Educação, saúde e segurança marcam debates na 58ª Sessão Ordinária

Marcando o início dos trabalhos legislativos do mês de maio, a Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta terça-feira (05), a 58ª Sessão Ordinária. Durante a reunião, os vereadores que utilizaram a tribuna apresentaram diversas propostas e demandas voltadas às áreas de educação, saúde, segurança, infraestrutura e desenvolvimento social, reforçando pautas de interesse da população. Não houve apreciação de projetos na ordem do dia.

Entre os destaques, Investigador Rodrigo defendeu a implantação do Colégio Tiradentes, propôs o projeto “Alerta Infantojuvenil” e destacou melhorias em estradas rurais; Marciony Sucesso sugeriu medidas para segurança de entregadores, reforço na saúde com especialista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ações de limpeza urbana; Maristela Dutra apresentou projetos na área da saúde, pedidos de transparência sobre financiamento de obras e indicações para melhorias na área de segurança e fiscalização; Kaká da Mercearia solicitou vistorias ambientais, melhorias viárias e serviços urbanos; Rodrigo do Comercial Aeroporto propôs incentivo ao turismo, cobrou ações em infraestrutura e transparência na saúde; João Paulo da Filomena destacou problemas no acesso a cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), propôs isenção de Imposto Territorial Urbano (IPTU) para doentes graves e ações para melhorias na mobilidade e segurança escolar; e João Veras apresentou homenagens, pedidos de assistência social, melhorias urbanas e destacou ações recentes de seu mandato.

Tribuna:

Investigador Rodrigo



O vereador Investigador Rodrigo foi o primeiro orador da tarde. Ele apresentou uma série de demandas voltadas ao fortalecimento da educação e da segurança pública. Entre os principais pontos, destacou a defesa da implantação do Colégio Tiradentes no município, considerada por ele uma conquista histórica, fruto de anos de articulação. O parlamentar ressaltou o desempenho de excelência da instituição em avaliações nacionais, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e reforçou a necessidade de uma transição responsável, com respeito à trajetória da Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi e à atuação de sua atual gestão.

O vereador também buscou esclarecer dúvidas e rebater informações equivocadas sobre a implantação do novo modelo, afirmando que não há previsão de prejuízos a alunos ou servidores. Como exemplo, citou experiências bem-sucedidas em outras cidades, como Uberaba, onde a adoção do sistema ocorreu de forma organizada. Além disso, apresentou requerimento solicitando articulação institucional para garantir vagas no Colégio Tiradentes a filhos de policiais penais, com o objetivo de assegurar tratamento isonômico entre as forças de segurança pública.

Investigador Rodrigo também protocolou o Projeto de Lei “Alerta Infantojuvenil”, que prevê a obrigatoriedade de notificação, por instituições de saúde, de casos envolvendo o uso de álcool e entorpecentes por crianças e adolescentes. A proposta busca fortalecer a atuação integrada da rede de proteção. Por fim, o vereador destacou ações práticas de seu mandato, como as melhorias realizadas na estrada do Córrego do Sal, que recebeu intervenções de drenagem e nivelamento, atendendo a uma demanda antiga da população local.

Marciony Sucesso



O vereador Marciony apresentou um conjunto de propostas voltadas à segurança, à saúde e à qualidade de vida da população. Entre os destaques, está o projeto de lei que estabelece que entregadores de mercadorias de pequeno porte, como alimentos, medicamentos e compras leves, não sejam obrigados a acessar áreas internas de condomínios, devendo realizar as entregas na portaria ou em local previamente definido. A medida prevê exceções para idosos e pessoas com deficiência e tem como objetivo aumentar a segurança dos profissionais e reduzir conflitos no momento das entregas.

Na área da saúde, o parlamentar solicitou a disponibilização de um cirurgião bucomaxilofacial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com o intuito de garantir maior agilidade no atendimento a casos de traumas faciais e urgências odontológicas. Segundo ele, a presença do especialista pode evitar transferências desnecessárias e contribuir para a redução de complicações nos pacientes. Ainda durante sua fala, Marciony apresentou proposta para a realização de estudo visando à criação de uma Olimpíada Municipal, com foco no incentivo à prática esportiva, na promoção da integração social e na identificação de novos talentos no município.

O vereador também reforçou demandas relacionadas à infraestrutura urbana, com pedidos de capina e limpeza em pontos específicos da cidade. Entre eles, a parte inferior da Praça José Batista Alves, na Avenida Dr. Pedro de Paula Lemos, e toda a extensão da Rua Conceição Aparecida Nunez, locais que, segundo ele, apresentam mato alto e oferecem riscos à saúde e à segurança da população. Além disso, solicitou a manutenção da iluminação pública na Rua Sebastião F. da Silva, nº 235, onde um poste sem funcionamento tem gerado sensação de insegurança entre os moradores.

Maristela Dutra



A vereadora Maristela registrou Moção de Pesar pelo falecimento de Nilson Vieira de Carvalho, ocorrido no dia 4 de maio de 2026, manifestando solidariedade aos familiares. Na área da saúde, a parlamentar também apresentou projeto de lei que institui a Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Fibromialgia em Araxá, com o objetivo de ampliar o cuidado, o diagnóstico e o acompanhamento de pacientes acometidos pela síndrome no município.

No campo da gestão pública, a vereadora protocolou requerimento solicitando às Secretarias Municipais de Fazenda e de Obras o envio de informações, relatórios e documentos discutidos em audiência pública sobre a viabilidade do Projeto de Lei 84/2026. A proposta, que tramita na Casa, prevê a obtenção de até R$ 50 milhões para investimentos em obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas vias do município, por meio do programa “Asfalto Novo”. O requerimento busca garantir maior transparência e acesso às informações por parte do Legislativo e da população, contribuindo para o acompanhamento adequado da proposta em tramitação.

Já nas áreas de segurança e infraestrutura urbana, Maristela apresentou indicações voltadas à melhoria de serviços e à proteção da população. Entre elas, está a solicitação de instalação de um ponto de videomonitoramento “Olho Vivo” na Rua 03, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. Também foi pedida a repintura de faixa de pedestres na Avenida Honório de Paiva Abreu, em frente à agência do Sicredi, acompanhada da instalação de sinalização para carga e descarga de valores. Por fim, a vereadora solicitou o envio de fiscais da Secretaria de Saúde para avaliar a qualidade da alimentação fornecida a pacientes de Araxá atendidos em casa de apoio em Uberaba, com foco na garantia de padrões nutricionais adequados e no acompanhamento contínuo do serviço.

Kaká da Mercearia



O vereador Kaká da Mercearia utilizou seu tempo regimental para destacar pedidos de vistoria técnica e ambiental para apurar possíveis descartes irregulares de rejeitos no Córrego da Galinha, na região do bairro Santa Rita. A solicitação inclui, ainda, a limpeza da calçada próxima ao ponto de ônibus localizado no mesmo trecho, visando melhores condições de uso para a população e a adoção de medidas cabíveis pelas autoridades competentes.

No campo da mobilidade urbana, o parlamentar reforçou a necessidade de intervenções em vias públicas, com destaque para a realização de operação tapa-buracos, em caráter emergencial, nas ruas Ary José da Silva e José Borges de Menezes, no bairro Aeroporto. Também solicitou a manutenção urgente da sinalização horizontal no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Pará, no bairro São Geraldo, além de uma avaliação técnica das condições de segurança viária em frente à Igreja São Geraldo, com a possibilidade de implantação de faixa de pedestres e outras sinalizações adequadas para garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

As demandas apresentadas também contemplam serviços de limpeza urbana, como o pedido de capina, retirada de entulho e manutenção no início da Rua Brígido de Melo Filho. Por fim, o vereador apresentou Moção de Aplauso e Reconhecimento à entidade Obras Sociais Servos de Maria, em celebração aos seus 22 anos de atuação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade, destacando a importância do trabalho social desenvolvido pela instituição no município.

Rodrigo do Comercial Aeroporto



O vereador Rodrigo do Comercial Aeroporto apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à saúde e à infraestrutura urbana. Entre os destaques, está o projeto de lei que institui o programa “Araxá Turista”, com o objetivo de estruturar o turismo como política pública permanente no município. A iniciativa busca integrar ações de promoção turística, valorização cultural e fortalecimento de setores como comércio, hotelaria, gastronomia e serviços, por meio de campanhas institucionais, criação de roteiros, parcerias com a iniciativa privada e melhoria da sinalização.

No campo da infraestrutura e mobilidade urbana, o parlamentar demonstrou preocupação com a segurança da população ao solicitar, por meio de requerimento, vistoria técnica e medidas emergenciais para conter uma erosão no bairro Tiradentes. Segundo relatos de moradores, a situação apresenta riscos de acidentes e pode se agravar caso não haja intervenção rápida. Ainda nesse contexto, o vereador também cobrou a melhoria e padronização da sinalização turística em toda a cidade, considerada essencial para facilitar o deslocamento de visitantes e valorizar os atrativos locais.

Na área da saúde, Rodrigo do Comercial Aeroporto protocolou requerimento solicitando informações detalhadas sobre a realização de cirurgias de prótese de quadril pelo SUS, bem como o número de pacientes na fila de espera, com o objetivo de ampliar a transparência e subsidiar ações para melhorar o atendimento. Por fim, o vereador registrou, por meio de indicação, reconhecimento pela transferência da Farmácia Municipal para uma nova sede mais acessível, destacando a importância da medida para garantir melhores condições de atendimento, conforto e acessibilidade à população.

João Paulo da Filomena



O vereador João Paulo da Filomena apresentou proposições voltadas à saúde pública e à justiça social. Entre os destaques, está um requerimento que solicita informações sobre a demora na liberação de vagas via SUS Fácil e na realização de cirurgias eletivas e de urgência. O parlamentar destacou que o problema já havia sido apontado anteriormente e, mesmo após quase um ano, ainda persiste, gerando sobrecarga na UPA e dificuldades para pacientes que dependem de atendimentos fora do município. Apesar de reconhecer o avanço na construção do Hospital Municipal, reforçou a necessidade de medidas imediatas para garantir mais agilidade e dignidade no atendimento.

Ainda na área social, o vereador apresentou indicação propondo estudo para concessão de isenção do IPTU a pessoas com doenças graves a partir de 2027. A iniciativa busca ampliar a política de benefícios fiscais do município, atualmente voltada principalmente a idosos de baixa renda, incluindo cidadãos que enfrentam altos custos com tratamentos de saúde. Segundo o parlamentar, a medida representa um avanço na promoção da justiça social e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, ao considerar realidades que impactam diretamente a capacidade financeira da população.

No campo da mobilidade urbana e da educação, João Paulo sugeriu estudo para retirada de estacionamento em um dos lados da Rua Geralda Maciel Tannus, visando melhorar o fluxo de veículos. Também solicitou a disponibilização de guardas patrimoniais em unidades escolares do bairro Pão de Açúcar IV, como forma de fortalecer a segurança preventiva. Encerrando sua participação, o vereador apresentou Moção de Aplauso ao Centro de Atividades Mais Inclusão, reconhecendo o trabalho desenvolvido no atendimento a crianças com necessidades específicas e o impacto positivo na promoção da inclusão e no apoio às famílias.

João Veras



O vereador João Veras foi o último orador da tarde. Entre os destaques, foi apresentada Moção de Congratulações à Associação das Pessoas com Síndrome de Down (ASSINDA), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Araxá desde sua criação, em 2022. A entidade tem se destacado pelo acolhimento às famílias, pela promoção da inclusão, pela articulação com a rede de serviços e por ações de conscientização. A homenagem também ressaltou a atuação da educadora Ana Rita Eduardo Flores de Melo, referência na área da educação inclusiva, pelo compromisso com a transformação de vidas por meio do cuidado e da educação.

O parlamentar solicitou o reforço das abordagens sociais no entorno da rodoviária de Araxá, com o objetivo de garantir mais segurança e o encaminhamento adequado de pessoas em situação de rua para programas assistenciais. Também foi solicitada ao Executivo Municipal a realocação de um depósito de pneus e entulhos localizado no bairro Cincinato de Ávila, atendendo às reivindicações dos moradores e buscando reduzir riscos sanitários. Além disso, João Veras indicou a realização de estudos para a destinação de uma área pública no mesmo bairro, com a possibilidade de implantação de equipamentos como praça, unidade de saúde, escola ou outras estruturas de interesse coletivo.

O parlamentar ainda destacou ações e resultados recentes de seu mandato, como a participação na entrega de escrituras de imóveis durante agenda com a Cohab Minas, no estacionamento do Estádio Fausto Alvim, e a visita à Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, que recebeu melhorias por meio de emenda parlamentar, mencionou a entrega de uniformes do Trianon e a reinauguração da Clínica de Olhos Araxá. Por fim, ressaltou demandas atendidas a partir de ofícios encaminhados por seu gabinete.