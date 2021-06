Polícia Militar apreende drogas durante Operação Alferes

Na noite de ontem (8), durante realização da “Operação Alferes” comemorativa aos 246 anos da PMMG, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares perceberam um suspeito no bairro Ana Pinto de Almeida, o qual tentou evadir vindo a dispensar algo durante a fuga. Após intensa busca, o autor (18 anos) foi abordado sendo localizado em sua posse um aparelho celular.

Na residência do autor foram localizados dois tabletes de maconha embalados. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.