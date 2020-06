Na tarde de ontem (22), durante patrulhamento próximo de uma mata no bairro Jardim das Oliveiras, a Polícia Militar de Meio Ambiente localizou uma motocicleta.

O veículo Honda/CG 125 Titan KS, ANO 2002, de cor azul, placa GZY-0922 no meio do mato. Ao consultar no sistema informatizado, foi constatado que a moto havia sido furtada na madrugada do dia 21 de junho no bairro Pão de Açúcar IV.

Diante dos fatos, a moto foi removida para o pátio credenciado ao Detran/MG.