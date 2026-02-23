Polícia Militar de Minas Gerais registra homicídio tentado

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de homicídio tentado na tarde de sábado (21), por volta das 12 horas. As equipes foram acionadas para comparecer ao pronto atendimento médico, onde deu entrada um homem de 27 anos com perfurações provocadas por arma branca. A vítima apresentava lesões na cabeça, no braço esquerdo e na perna direita, além de uma perfuração considerada crítica na região torácica esquerda. Diante da gravidade do quadro, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, onde passou por procedimento cirúrgico de emergência.

Durante diligências, os militares identificaram, por meio do sistema de videomonitoramento, que a vítima foi levada ao atendimento em um veículo VW Gol. Segundo apurado, os ocupantes do carro demonstravam extrema agressividade. Após deixarem o ferido na unidade de saúde, eles fugiram do local.

Enquanto a ocorrência estava em andamento, as equipes receberam informações de que outro homem, de 26 anos, estaria ferido na rua Maria Aparecida de Jesus, no bairro Boa Vista. No local, o suspeito tentou se evadir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi contido.

Na abordagem, os policiais constataram que ele apresentava uma perfuração na perna esquerda, lesões na mão e no pé, além de ferimentos superficiais na região cervical e um corte no lábio superior. O homem foi encaminhado ao pronto atendimento médico.

Em relato aos militares, o suspeito afirmou que o homem de 27 anos, acompanhado de outros indivíduos, teria atentado contra sua vida. Apesar de declarar que conhecia os envolvidos, ele se recusou a informar os nomes.

No decorrer dos rastreamentos, a Polícia Militar apurou que um terceiro indivíduo, de 20 anos, teria participado ativamente das agressões dentro do veículo. Na residência dele, os militares localizaram um facão e uma faca tipo peixeira. Outro facão foi encontrado em via pública.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Conforme constatado, pessoas não identificadas teriam alterado a cena do crime ao lavar o chão do imóvel antes da chegada das autoridades.

Posteriormente, dois outros suspeitos, de 37 e 27 anos, foram identificados como possíveis envolvidos na ocorrência. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os suspeitos de 20, 27 e 37 anos.