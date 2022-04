Polícia Militar faz balanço das ocorrências no Araxá Rodeio Show

Entre os dias 20 e 24 de abril de 2022, a Polícia Militar esteve presente no“Araxá Rodeio Show”. O evento contou com o lançamento do policiamento em todos os dias de duração, sendo disponibilizado efetivo do 37º BPM, além de reforço da 5ª Região da Polícia Militar (Uberaba), 9ª Região da Polícia Militar (Uberlândia) e do Batalhão Metrópole (Belo Horizonte). O efetivo foi distribuído em locais estratégicos para coibir tumultos e prevenir crimes no interior do evento.

A PM registrou a prisão de um autor de furto de celulares durante o show do Alok no dia 24 de maio de 2022. O autor, de 43 anos, ao ser abordado tentou evadir e foi capturado pela PM logo em seguida, sendo recuperados três aparelhos celulares.

As vítimas de 16,19 e 23 anos, compareceram ao Posto de Comando da PM e reconheceram seus aparelhos furtados. Ao todo foram registrados 14 furtos de aparelhos celulares durante todo o evento.

Ainda durante o evento, no dia 21 de abril de 2022, a Polícia Militar realizou a prisão de um foragido da Justiça no interior do parque. Após abordagem e verificação no sistema informatizado, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o foragido, o qual foi preso e conduzido ao Delegado de plantão. Foi registrada ainda uma ocorrência de lesão corporal, onde dois autores teriam agredido duas vítimas, agentes socioeducativos, que estavam no evento com seus familiares, sendo presos e registrado o TCO.