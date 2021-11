Polícia Militar lança Operação Natalina na região do 37o Batalhão

O 37o Batalhão de Polícia Militar (37o BPM) lançou a Operação Natalina 2021. De acordo com a PM, com a proximidade das festas de final de ano, há maior circulação de pessoas e dinheiro, o que exige maior atenção das forças de segurança.

A operação será realizada até o dia 31 dedezembro 2021, como estratégia de prevenção aos crimes contra o patrimônio.

Durante a Operação serão implementadas ações a fim de coibir delitos, mediante emprego do policiamento ostensivo em locais estratégicos, visando aumentar a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública.

Serão realizadas ainda operações de fiscalização de trânsito nas áreas urbanas, visando a redução dos acidentes e aumento das intervenções junto a possíveis motoristas alcoolizados em condução de veículos em vias públicas e demais infrações correspondentes.

O 37º Batalhão de Polícia Militar desencadeará a Operação Natalina 2021 nos 12 municípios da área de abrangência da unidade, com emprego do efetivo operacional e administrativo. O lançamento da Operação Natalina 2021 em Araxá foi realizado ontem, 29 de novembro, às 14 horas, na Avenida Antônio Carlos, sob supervisão do Comandante do 37º BPM, tenente coronel Fagundes, acompanhado do subcomandante, major Reginaldo, sendo realizada blitz educativa com entrega de Dicas PM e orientações à população e comerciantes.