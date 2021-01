Na tarde de ontem (11), a Polícia Militar compareceu ao bairro Leblon, local em que um veículo estava estacionado na rua, aparentemente abandonado.

No local, foi constatado que se tratava de um GOL, placa GWP-9925, que havia sido furtado no dia anterior no bairro São Geraldo. O veículo foi removido ao pátio credenciado ao Detran.