Polícia Militar prende autor de homicídio na av. João Paulo II

Um homem foi morto a golpes de faca, na noite de ontem (9), na av. João Paulo II. De acordo com a Polícia Militar, Jussie Martins Bezerra, de 48 anos, foi esfaqueado na região do peito e das costas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após diligências, a polícia conseguiu identificar o autor do crime que confessou o homicídio.

Após diligências com apoio da equipe de Videomonitoramento, foi verificado que minutos antes do fato, a vítima estava acompanhada de duas pessoas A.M.S. e D.S. Eles foram localizados e relataram que estavam no mototaxi e que a vítima residia aos fundos. Eles falaram que iriam usar crack, momento em que teria iniciado uma briga com o suspeito do homicídio, R.J. (32 anos), que não queria que eles usassem drogas no local.

Neste momento, os dois usuários saíram do local e não viram o que aconteceu. A Polícia Militar deslocou até o imóvel aos fundos do mototaxi e encontrou o autor. Durante as conversas, R.J. confessou o crime.

Ele relatou que discutiu com Jussie e que teria sido ameaçado com uma faca. Para não sofrer algum ataque, pegou uma faca e golpeou a vítima pelas costas na avenida João Paulo II. Os dois entraram em luta corporal subindo sentido à rua Capitão José Porfírio, local em que R.J. golpeou a vítima mais algumas vezes. Após o crime, o autor saiu correndo, jogou a faca em uma lixeira na rua Ipiaó e se escondeu.

Segundo o autor, após verificar que não havia mais viaturas no local, voltou para os fundos do mototaxi, lavou suas roupas e foi dormir. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a R.J. por homicídio.

A PM apreendeu um tênis com marcas de sangue, as roupas que o autor estava e a faca utilizada no crime.