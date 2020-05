Polícia Militar prende autor de roubo no Centro

Na madrugada de hoje (22), a Polícia Militar foi informada pela Central de Videomonitoramento sobre um caso de agressão na rua Capitão Izidro, Centro.

De imediato, a Polícia Militar deslocou até o local e encontrou com a vítima da agressão. A vítima informou que foi roubada e que o autor fugiu levando seu celular e sua carteira.

O homem que foi vítima do roubo foi atrás do autor, mas acabou agredido com um soco e um golpe no pescoço. Durante as agressões, o autor teria deixado cair o aparelho celular, o qual foi recuperado pela vítima. Contudo, o autor conseguiu fugir com a carteira com R$ 100 e documentos.

Com apoio da Central de Videomonitoramento, a Polícia Militar iniciou rastreamentos e localizou o autor escondido em um lote vago na Avenida Getúlio Vargas.

O autor foi abordado, estando com a nota de R$ 100 e um garfo em seu bolso. A carteira com os documentos da vítima foi localizada ao lado do muro do lote vago.

O autor (29 anos) foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.