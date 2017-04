Polícia Militar prende autor por receptação no bairro Tiradentes em Araxá

Na tarde de ontem (24), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando que uma pessoa estava escondendo uma TV de 40” na rua Tonico do Alonso, bairro Tiradentes.

Ao chegar ao local, os militares foram recebidos pelo autor L.M.O. (29 anos), que negou tal fato, mas liberou a entrada dos militares na casa. A PM localizou o aparelho em um quarto. O autor nego novamente, mas os policiais verificaram que a TV havia sido furtada.

Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito pelo crime de Receptação (Art. 180 do CP). Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com TV apreendida.