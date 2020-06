Polícia Militar prende autores de furtos em Araxá

Nesta quarta-feira (17), por volta das 9h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no Centro da cidade, local em que registrou um furto a uma farmácia.

De posse das características do autor e com o apoio da Central de Videomonitoramento, a Polícia Militar localizou e prendeu o autor (57 anos). O produto furtado foi recuperado.

Já por volta das 23h, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um indivíduo estaria saindo de uma construção localizada no bairro João Ribeiro com um carrinho de mão com sacos de cimento. Diante das informações, a Polícia Militar deslocou até o local da denúncia e localizou o autor (39 anos) com os materiais.

O homem confessou que furtou dois sacos de cimento para trocar por drogas. Foi realizado contato com o proprietário da construção que reconheceu o material furtado. O autor foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e o material recuperado.