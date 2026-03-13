Polícia Militar prende dois foragidos da Justiça em Araxá

A Polícia Militar prendeu dois homens que estavam foragidos da Justiça em ocorrências registradas em diferentes bairros de Araxá.

A primeira prisão aconteceu durante patrulhamento no bairro Francisco Duarte, em um local conhecido pelo intenso fluxo de usuários de drogas. Os militares visualizaram quatro indivíduos em frente a uma residência já conhecida no meio policial pelo grande movimento relacionado à comercialização de entorpecentes.

Diante da situação, foi realizada a abordagem dos suspeitos. Durante a verificação dos dados, os policiais constataram que um dos homens possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi preso no local e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Já a segunda ocorrência foi registrada no bairro Urciano Lemos. Durante patrulhamento preventivo, os militares perceberam um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem e consulta ao sistema, foi constatado que ele também estava foragido da Justiça.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia.