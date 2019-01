Polícia Militar prende traficante de drogas

No dia 06 de janeiro de 2019, a Polícia Militar em atenção a inúmeras denúncias de tráfico de drogas compareceu a rua Tonico do Alonso com Hermina Soares de Lourdes, onde reside o traficante o W.V.G o qual em companhia L.M.O comercializavam drogas no local.

De acordo com as denúncias os envolvidos frequentavam um terreno baldio e supostamente escondiam drogas no local. Ao aproximar do terreno a guarnição PM deparou com os envolvidos deixando o local de posse de uma motocicleta, ao perceberem a presença da polícia os envolvidos tentaram empreender fuga porem foram detidos.

Durante busca pessoal a menor de idade S.S amásia W.V.G ao presenciar a ação policial adentrou rapidamente a residência, a revirando por completo e em ato continuo apossou-se de um aparelho celular e passou a filmar os militares protestando e manifestando insatisfação com a abordagem policial. Devidos as inúmeras tentativas da menor de idade em intimidar e atrapalhar o trabalho dos militares, foi determinado que está se posicionasse para ser submetida a busca pessoal porem S.S negou-se ativamente tendo que ser contida e algemada por uma policial feminina. Assistidos por uma testemunha os militares realizaram buscas na residência e localizaram várias cédulas de menor valor em uma caixa, sendo que os envolvidos não souberam relatar sua procedência. A menor de idade já havia revirado a casa e supostamente eliminado possíveis ilícitos.

Durante as buscas os militares notaram que havia colheres sujas de terra sobe a piá da cozinha deduzindo-se que foram utilizadas para cavar. Conforme relato das denúncias os militares realizaram buscas no terreno em frente à casa dos envolvidos sendo localizado cerca de 70 gramas de crack pertencentes aos envolvidos.

Diante dos fatos os autores foram presos, sendo a menor de idade apreendida por desobediência, bem como a motocicleta e cujo a qual os autores não souberam relatar sua procedência.