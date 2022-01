Polícia Militar realiza a prisão de autores de roubo a supermercado

Na tarde de ontem (26), a Polícia Militar foi acionada para atendimento a um roubo ocorrido em um supermercado no bairro Urciano Lemos. No local, foi apurado que dois indivíduos, ambos encapuzados, estando um deles de posse de um revólver, anunciaram o assalto.

Eles levaram certa quantia em dinheiro, cigarros, isqueiros e um pote de sorvete, evadindo em seguida a pé, adentrando a mata de acesso ao bairro Novo Horizonte. As guarnições PM iniciaram, de imediato, o cerco com o objetivo de localizar os autores, sendo que foi visualizado um veículo Kadet com pessoas suspeitas em seu interior, vindo o referido veículo a evadir.

O veículo foi abordado pelas equipes da PM que localizaram parte das mercadorias roubadas no supermercado. Após demais diligências foram localizadas as vestes utilizadas pelos autores do crime e parte do dinheiro roubado. A PM ainda apreendeu um papelote de cocaína e um cigarro de maconha.

Ao todo, foram presos cinco autores, sendo dois de 21 anos e três de 18 anos. Todos foram encaminhados até o delegado de plantão, juntamente com o material apreendido.