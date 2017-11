Polícia Militar realiza operação “Fecha Batalhão”

Nesta quarta (16), a Polícia Militar desencadeou a operação preventiva denominada “Fecha Batalhão”.

Todos os militares que trabalham na atividade administrativa participaram da ação de policiamento ostensivo.

Desenvolvida em duas fases, a operação teve início com a operação “Fecha Cidade”. Na ocasião foram realizados bloqueios e inteceptações nas entradas do município com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Foram fiscalizados 108 veículos e 176 pessoas.

Nesta segunda fase, foram realizadas batidas em pontos pré estabelecidos através da análise da incidência criminal e restrição lateral nas principais vias da cidade. Foram lavrados quatro autos de infração de trânsito, seis estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, um menor foi apreendido (havia em seu desfavor um mandado de apreensão em aberto) e outros três autores foram presos por tráfico de drogas.