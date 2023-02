Polícia Militar realiza reunião da Rede de Fazendas Protegidas

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (1o), uma reunião da Rede de Fazendas Protegidas, com a presença do comandante do 37° BPM, tenente coronel Ademir Fagundes e de 51 proprietários de fazendas das diversas regiões, além de membros de Associações Rurais.

Na reunião foram tratados assuntos relevantes para os moradores das áreas rurais de nossa região, bem como apresentados os resultados positivos alcançados no último ano com a redução de crimes violentos no meio rural.

Os militares também explicaram a rotina do Patrulhamento Rural, das Redes de Proteção e da instalação das câmeras de videomonitoramento na zona rural levando mais segurança ao homem do campo.

Foi apresentada ainda a dinâmica de atuação das equipes da Patrulha Rural, tendo como integrantes, 1° sargente PM Rodrigo, 3° sargento PM Genusdete, 3° sargento PM Giordano e o 3° sargento PM Amorim.