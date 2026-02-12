Polícia Militar registra furto e prende suspeito por tráfico de drogas em Araxá nesta quarta-feira

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências distintas nesta quarta-feira (11), em Araxá, envolvendo crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

Furto em pátio de auto socorro

Por volta das 7h, as equipes policiais foram acionadas para comparecer a um pátio de auto socorro localizado na avenida Ministro Olavo Drummond, no bairro Santa Mônica. No local, o solicitante, de 64 anos, relatou que indivíduos não identificados invadiram o estabelecimento durante a madrugada, após danificarem o muro, e furtaram três motocicletas motorizadas, três bicicletas e duas motocicletas, sendo uma Honda CG 125 Titan e uma Honda CG 150 Fan.

Durante as diligências, os militares localizaram as duas motocicletas nos fundos do aeroporto, onde haviam sido abandonadas. Apesar dos rastreamentos realizados, os autores do crime não foram encontrados.

A Perícia Técnica foi acionada e compareceu ao local para realização dos trabalhos de praxe. O caso segue sendo investigado.

Prisão por tráfico de drogas

Já no período da tarde, por volta das 15h, durante patrulhamento pela avenida Washington Barcelos, uma guarnição foi procurada por um cidadão que relatou ter presenciado a entrega de entorpecentes a um usuário na rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus.

De posse das informações, os militares se deslocaram até o local, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante as buscas, foram encontradas 23 pedras de crack, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

O autor, de 22 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as demais providências.