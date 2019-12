Polícia Militar registra golpe de estelionato no Centro

Uma senhora de 66 anos procurou a Polícia Militar, na tarde de ontem (10), após ser vítima de estelionato.

Segundo a vítima, um homem a abordou na rua e perguntou se uma bolsa vazia era dela. No mesmo instante, chegou uma moça alegando que era a dona da bolsa e que iria recompensá-los com ouro.

A vítima deslocou com o homem e a mulher até um suposto estabelecimento em que a mulher venderia o ouro. A mulher se ofereceu para segurar a bolsa da vítima, já que não poderia entrar com sacolas e bolsas no estabelecimento.

Quando a vítima percebeu, o casal já havia sumido com a bolsa. A mulher era alta, aproximadamente 30 anos, cabelo preto, rabo de cavalo, camisa cor de abóbora e calça jeans. O homem era de aproximadamente 50 anos, camiseta rosa, magro, pele morena clara. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores do golpe.