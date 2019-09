Polícia Militar registra tentativa de homicídio no bairro Santa Rita

Na noite de ontem (1º), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um bar na Avenida Ananias Teixeira, bairro Santa Rita, local em que registrou uma tentativa de homicídio após uma briga.

No bar, os militares encontraram a vítima no chão com uma perfuração no peito e outra nas costas. De imediato, uma equipe dos Bombeiros Militares compareceu no local e socorreu a vítima. O homem de 31 anos foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento.

Após rastreamento, os três suspeitos da tentativa de homicídio foram localizados e identificados como A.L.M.S. (30 anos), M.S. (20 anos) e C.C.F.J. (27 anos), naturais dos estados de Pernambuco e Maranhão.

A PM apreendeu um canivete de lâmina pontiaguda, com vestígios de sangue, que possivelmente foi utilizado no crime. O canivete estava com A.L.M.S. Os suspeitos M.S. e C.C.F.J. alegaram que estavam bebendo com o autor A.L.M.S. Logo em seguida, a vítima chegou ao estabelecimento e houve uma discussão com A.L.M.S. que desferiu dois golpes com canivete na vítima, momento em que os três saíram correndo.

O autor A.L.M.S. alegou que desferiu os golpes na vítima, após ser ferido por uma faca e que a briga teve início por motivo fútil. Ele sofreu lesões leves na região da perna direita, mão esquerda e axila esquerda.

Os outros dois autores não apresentavam lesões, sendo os três conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma branca utilizada no crime.