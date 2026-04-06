Polícia Militar registra três prisões por tráfico de drogas durante o fim de semana em Araxá

A Polícia Militar realizou três prisões por tráfico de drogas entre os dias 4 e 5 de abril em Araxá. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade, incluindo o bairro Salomão Drummond e o terminal rodoviário.

A primeira ocorrência foi registrada no sábado (4), por volta das 16h, durante patrulhamento pela rua Augusto Eduardo Montandon, no bairro Salomão Drummond. Os militares visualizaram um indivíduo realizando contato com um suspeito já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com os suspeitos oito pedras de crack e um pequeno tablete de maconha. Diante da situação, os dois homens, de 43 e 26 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados ao delegado de plantão.

Ainda no sábado, por volta das 21h, outra prisão foi realizada no terminal rodoviário, localizado na praça Antônio Alves da Costa, no bairro São Pedro. Durante fiscalização em um ônibus da linha Uberlândia/Juiz de Fora, os policiais utilizaram o cão farejador Ômega, que indicou a presença de entorpecentes em uma mala.

Na bagagem foram encontrados 13 pinos de cocaína e duas buchas de maconha. O proprietário da mala, um jovem de 21 anos, informou que havia estado em Ribeirão Preto (SP) e retornava para sua residência em Bambuí (MG). Questionado sobre a origem e a finalidade da droga, ele optou por permanecer em silêncio. O suspeito foi preso e conduzido à presença da autoridade policial.

Já no domingo (5), por volta das 23h, durante patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário, militares foram abordados por algumas mulheres que relataram terem sido ameaçadas por um homem que conduzia um veículo GM Astra. Segundo elas, o suspeito afirmou estar armado.

Após diligências, o indivíduo foi localizado e abordado na rua Garças, no bairro João Bosco Teixeira. Durante a ação policial, ele apresentou comportamento nervoso. Nas buscas, os militares localizaram sete papelotes de cocaína, três pedras de crack de tamanho médio, uma porção de cocaína conhecida como “escama de peixe”, uma balança de precisão e diversos invólucros plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

O suspeito, de 37 anos, recebeu voz de prisão e também foi encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências legais.