Política Pública que virou realidade: Prefeitura inaugura o Samu com articulação do vereador Raphael Rios

A Prefeitura de Araxá inaugurou a base do Samu em Araxá, o serviço oferece atendimento de urgência e emergência e os primeiros socorros ainda dentro das ambulâncias. A base do Samu em Araxá foi inaugurada após quatro anos de articulação política que foi iniciada pelo vereador Raphael Rios, ainda em 2021, quando oficiou pessoalmente o governador Romeu Zema, para que o serviço fosse implantado em Araxá. A solenidade foi realizada na tarde desta quinta-feira (26) e a base já atua desde dezembro de 2025.

Raphael destaca que a inauguração do Samu consolida a rede de atendimento de urgência e emergência, com o total apoio do prefeito Robson Magela e com o auxílio do saudoso comandante do Corpo de Bombeiros, Marcelo Teixeira e da ex-secretária de Saúde Cristiane Pereira.

A Base do Samu em Araxá passa a se chamar Tenente Marcelo Teixeira Caixeta, conforme a Lei nº 8.581, de 10 de dezembro de 2025. A nomeação foi uma indicação do vereador Raphael Rios, prontamente atendida pelo prefeito Robson Magela por meio de projeto de lei de sua autoria, oficializando a homenagem à sede do serviço no município.

A homenagem reconhece o papel fundamental do tenente, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na integração entre Bombeiros e Samu no município, contribuição decisiva para a implantação do serviço. Durante a inauguração, sua esposa Cíntia Teixeira e seus filhos participaram da solenidade, marcando o reconhecimento público a um servidor que atuou com discrição, competência e compromisso com a vida.

O Samu conta com 21 profissionais e duas ambulâncias, uma Unidade de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte Avançado, garantindo mais agilidade e estrutura nos atendimentos. Entre as ocorrências mais registradas desde o início dos atendimentos, estão: traumas, paradas respiratórias, tentativas de suicídio, AVCs, quedas da própria altura.

O serviço foi inaugurado com a presença do prefeito Robson Magela, do governador Romeu Zema, do deputado estadual Bosco e da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul, o Cistrisul, além da Paula Graciele Martins, condutora Socorrista e que representou os demais socorristas do Samu.

📍 LINHA DO TEMPO DO SAMU EM ARAXÁ (2021–2025) – Passo a passo de uma conquista liderada pelo vereador Raphael Rios

27/07/2021 – Ofício entregue ao governador solicitando a implantação do SAMU em Araxá.

09/08/2021 – Visita técnica ao SAMU de Uberaba para estudo do modelo operacional.

31/03/2022 – Estado sinaliza previsão de 1 USB + 1 USA para Araxá.

17/11/2022 – Cistrisul confirma implantação do SAMU 192 no município.

17/07/2023 – Governador assina convênio para implantação do SAMU na microrregião, incluindo Araxá.

07/05/2024 – Proposta de base integrada ao Corpo de Bombeiros.

01 e 05/11/2024 – Conclusão dos trâmites burocráticos para sede anexa aos Bombeiros.

15/01/2025 – Aprovado o Projeto de Lei 03/2025 (crédito especial para implantação).

17/03/2025 – Abertura de licitação para adequação da sede.

25/06/2025 – Chegada das ambulâncias e equipamentos.

21/10/2025 – Obras entram na fase final.

10/12/2025 – Lei nº 8.581 denomina a sede como “Base do SAMU – Comandante Marcelo Teixeira”.

26/02/2026 – Prefeitura de Araxá inaugura oficialmente a sede do Samu em Araxá.