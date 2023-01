Ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga está interditada; usuários devem utilizar desvio

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária informa que a Ponte Juvenal Moreira Vilaça, que passa sobre o Ribeirão Pirapetinga, está interditada, com acesso devidamente sinalizado e rota alternativa via estrada da captação da Copasa. O local está com diversos problemas estruturais que se agravaram neste período chuvoso.

O secretário interino de Agricultura e Pecuária, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), explica que a estrutura da ponte foi totalmente comprometida e que foi necessária a interdição total do local como medida preventiva de segurança. Ele acrescenta que a construção de uma nova ponte já está em planejamento.

“Já estamos no processo de elaboração de um projeto para a construção de uma nova ponte, queremos dar andamento a essa obra o mais rápido possível para levar segurança e conforto a quem trafega por aquela via. Até então, pedimos a colaboração da população para que fique atenta à sinalização e realize o desvio, conforme sinalizado, para evitar acidentes”, destaca.

Mais informações, por meio do WhatsApp da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária: (34) 99257-1241.