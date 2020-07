Pontos de maior aglomeração passam por desinfecção realizada pela Prefeitura

Em combate ao novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Araxá realiza a desinfecção de pontos com maior aglomeração. Nesta semana, a pulverização iniciou no Hospital Dom Bosco, no ponto de ônibus, em frente ao Teatro Municipal, na Farmácia de Todos, no bairro Boa Vista, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Unisa, Unioeste e Uninorte.

Os trabalhos seguiram para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, o Centro de Diálise, as UBS Unicentro, Unileste, Unisul, Uninordeste e os pontos de ônibus nas Avenidas Imbiara e Antônio Carlos.

A pulverização nesses locais é de extrema importância para diminuir o risco do contágio do novo coronavírus no município e segue orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A desinfecção está sendo promovida em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos.