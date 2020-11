População já pode cadastrar ocorrências do DER via MG App

O aplicativo oficial do Governo de Minas, MG App – Cidadão, agregou novas funcionalidades vinculadas ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Agora, os cidadãos conseguem cadastrar, pelo aplicativo, nos sistemas operacionais Android e iOS, ocorrências relacionadas às rodovias estaduais e ao transporte intermunicipal e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O MG App já conta com mais de 50 serviços disponíveis.

Em relação às estradas estaduais, é possível reportar, por exemplo, buracos na pista, necessidade de sinalização, solicitação de capina e de limpeza de placas, entre outras demandas.

No caso do transporte intermunicipal e da RMBH, está disponível o cadastro de ocorrências como superlotação de veículos, defeitos mecânicos, excesso de velocidade, descumprimento de quadro de horário e de itinerário, entre outras. É necessário informar local e data de ocorrência, número da linha, além de ser possível anexar fotos e informações complementares.

Facilidade

A gerente dos Canais de Atendimento ao Usuário do DER-MG, Solange Pinto, destaca a interação com os cidadãos, ampliada pela expansão do uso do MG App, “pois eles são os melhores e mais eficientes fiscais dos serviços realizados pelo Departamento”. “As informações passadas pelos usuários e os contatos instantâneos via aplicativo nos possibilitam ser mais ágeis na solução dos problemas e assertivos nas decisões gerenciais que possam beneficiar a população”, salienta.

Para Damião Rocha, diretor Central de Atendimento Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), responsável pela coordenação do aplicativo, os novos serviços incorporados vêm fortalecer, ainda mais, o papel do MG App em ser uma referência em prestação de serviços.

O aplicativo possui mais de 1 milhão de downloads e conta com cerca de 300 mil usuários ativos por mês.