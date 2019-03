Pré -Fliaraxá inicia atividades

Na próxima semana, de 20 a 22 de março, terão início as atividades do pré-Fliaraxá, com eventos de contação de histórias e oficina de poesia, com acesso gratuito e aberto ao público. O objetivo é preparar a cidade para receber o Festival Literário de Araxá, que acontecerá em junho.

Na quarta-feira, 20/3, às 10h, haverá contação de histórias com o Grupo Semeando Histórias, no Centro Educacional Infantil Santa Terezinha (Avenida Senador Montandon, 735, Centro/Araxá). A instituição assiste a alunos carentes de cinco a 12 anos. No evento, os contadores irão mesclar música com literatura, transmitindo de forma lúdica e didática, mensagens sobre valores humanos e cidadania, além de despertar e incentivar a leitura.

Na quinta-feira, dia 21/3, às 15h, acontecerá a roda de Contação de Histórias também com o Grupo Semeando Histórias, na Livraria Nobel (Rua Dom José Gaspar 267, Centro/Araxá). Desta vez, o grupo fará uma atividade envolvendo crianças das escolas de Araxá e leitores de qualquer idade. Um momento para relembrar clássicos da literatura infanto-juvenil ou conhecer novos livros de autores nacionais.

E para encerrar, na sexta-feira, 22/3, às 10h, será realizada a Oficina Poética com os autores Geraldo Neto e Talma Macedo, na Apac – Centro de Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Rua Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, 150, Bairro Orozino Teixeira/ Araxá). Neste encontro, os autores vão interagir com os internos a instituição, trabalhando com jogos de palavras e incentivando a escrita de cartas. A APAC atua com recuperação de presos em regimes fechado, semiaberto e aberto. O trabalho baseia-se na valorização humana, associada à evangelização .

Sobre o VIII Fliaraxá

A oitava edição do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá – vai acontecer entre 19 e 23 de junho, quarta a domingo, no Tauá Grande Hotel de Araxá. O motivo da escolha deste período do ano é dos mais importantes: em 19 de junho, sexta-feira, faz aniversário de 180 anos o nosso maior escritor, Machado de Assis que torna-se, assim, o Patrono do Festival. Dando sequência à política de aproximação com a literatura lusófona, o Autor Homenageado será Valter Hugo Mãe. E o tema, “Literatura, Leitura e Imaginação”, onde todos os gêneros, estilos e possibilidades do livro e seus conexos, como cinema, teatro e música serão explorados. Os curadores serão Heloisa Starling e Sergio Abranches, além de Afonso Borges, que é o idealizador do Festival.

O Fliaraxá é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, CBMM e do Ministério da Cidadania, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Todas as atividades são entrada franca.

Informações: www.fliaraxa.com.br